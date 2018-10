Un ancien sélectionneur italien de retour en Serie A ? 

Le Genoa a beau pouvoir s'appuyer sur un Krzysztof Piatek en pleine réussite face au but adverse, l'équipe n'enregistre pas forcément les résultats escomptés. Et selon la Gazzetta dello Sport, la dernière défaite concédée à domicile face au FC Parme (1-3), lors de la 8e journée de Serie A, a laissé des traces.

Ainsi, la direction du club envisagerait d'ores et déjà de mettre fin à sa collaboration avec Davide Ballardini pour aller chercher un nouvel entraîneur. Les noms de Davide Nicola, passé par Crotone, mais aussi et surtout Cesare Prandelli, reviendraient avec insistance. L'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra (2010-2014) a depuis officié au FC Valence et au Galatasaray SK avant d'atterrir aux Emirats arabes unis, à Al-Nasr, en 2017.