Serie B: Le club de Palerme vendu... 10 euros !

Leader de la Serie B, Palerme a annoncé ce vendredi qu'il avait été vendu à 100% à un investisseur londonien, pour la somme symbolique de 10 euros. C'est son fantasque Président, Maurizio Zamparini, qui l'a indiqué dans un long communiqué.

Club ayant notamment vu passer Edinson Cavani, Palerme avait été relégué en Serie B au terme de la saison 2016-2017 et avait échoué de peu à remonter aussitôt l'année suivante. Avec un trou de plus de 28 millions d'euros, que le mystérieux repreneur s'est engagé à combler, le club sicilien cherchera désormais à retrouver l'élite du football transalpin. Et pourquoi pas dès la saison prochaine.