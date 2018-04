Serie A: Pas de vainqueur dans le derby de Milan

L’AC Milan et l’Inter se sont quittés dos à dos ce mercredi soir dans un match de Serie A comptant pour la 27e levée – une journée de championnat tronquée après l’annonce du décès tragique de Davide Astori, le capitaine de la Fiorentina, le 4 mars dernier.

Les deux formations ont certes trouvé la faille dans ce derby mais ces réalisations ont été invalidées pour hors-jeu (0-0). Les Nerazzurri manquent là une bonne occasion de se hisser sur le podium de l’élite transalpine, toujours sous la menace de la Lazio pour une quatrième place qualificative pour la prochaine édition de la C1. Les Rossoneri, eux, restent sixièmes à huit longueurs de leurs homologues milanais.

Dans le même temps, le Torino ne s’est pas fait prier pour enfoncer Crotone (4-1). Le Chievo Vérone a loupé le coche face à un Sassuolo réduit à neuf et finalement égalisateur à la 95e minute (1-1). Un peu plus tôt dans la soirée, Benevento, la lanterne rouge, s’était donné un peu d’air en tombant le Hellas Vérone (3-0), non sans un doublé de Diabaté.