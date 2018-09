Serie A: Parme remercie Gervinho

De retour cette saison en Serie A, l'ancien Lillois Gervinho a endossé le maillot de Parme et ne déçoit pas. Dimanche, face à Empoli, l'Ivoirien, déjà apparu à son avantage face à Cagliari (2-0), a encore été décisif puisqu'il inscrit le seul et unique but de cette rencontre de la 7e journée de Serie A (33e). Un avantage que les Parmesans sauront défendre, mais Gervinho a dû céder sa place sur blessure au retour des vestiaires, sans doute touché à une cuisse (50e).