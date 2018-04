Serie A: Naples perd des plumes à Milan

Pour espérer encore mettre à mal la suprématie de la Juventus Turin, le SSC Naples devait l'emporter dimanche après-midi, sur la pelouse de l'AC Milan lors de la 32e journée de Serie A. Malheureusement pour Maurizio Sarri et ses hommes, la partie s'est achevée sur un score nul et vierge (0-0) qui ne fait pas non plus les affaires de Rossoneri en quête de qualification européenne. Au classement, les Partenopei comptent donc trois longueurs de retard sur le tenant du titre, qui accueille la Sampdoria dès 18 heures.

Par ailleurs, Bologne a dominé (2-0) un Hellas Verone toujours englué dans la zone rouge, au même titre que Bénévent. La lanterne rouge a obtenu à Sassuolo un nul encourageant (2-2) sous l'impulsion de l'ancien Bordelais Cheikh Diabaté, crédité d'un doublé (22e et 73e).