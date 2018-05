Serie A: Matuidi, Buffon et Chiellini sur le banc à Rome

Ce dimanche soir, à partir de 20h45, la Juventus Turin a l'opportunité d'aller chercher un septième titre national consécutif lors de son déplacement sur la pelouse de l'AS Rome, pendant que le SSC Naples se rendra sur les terres de la Sampdoria, à Gênes. Et pour cette rencontre, Massimiliano Allegri a choisi de se passer des services de Blaise Matuidi et Douglas Costa, qui débuteront sur le banc au côté de Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini notamment.

Aux avant-postes, Federico Bernardeschi est donc chargé de faire oublier le Brésilien et d'épauler Paulo Dybala, Mario Mandzukic et Gonzalo Higuain. Le onze de départ: Szczesny - De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro - Khedira, Pjanic - Bernardeschi, Dybala, Mandzukic - Higuain.