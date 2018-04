Serie A: L'Inter Milan sur le podium

Mardi soir, en ouverture de la 33e levée de Serie A, l'Inter Milan n'a pas manqué l'opportunité de mettre la pression sur la concurrence. Les Nerazzurri ont dynamité Cagliari (4-0) devant leurs tifosi, prenant ainsi provisoirement la troisième place du classement, au détriment de la Lazio et l'AS Rome, reléguées à deux points et qui devront donc l'emporter mercredi, respectivement sur la pelouse de la Fiorentina et contre le Genoa, si elles veulent repasser devant.

Les Lombards ont rapidement fait le nécessaire pour se mettre à l'abri grâce à Joao Cancelo (3e), avant de faire véritablement la différence en seconde période, grâce à Mauro Icardi (49e), Marcelo Brozovic (60e) et enfin Ivan Perisic (90e). A noter que le jeune Français Yann Karamoh, transfuge du Stade Malherbe Caen, était titulaire avant d'être remplacé par Antonio Candreva (76e).