Serie A: L'Inter et la Lazio cartonnent

Facile vainqueur de l'Hellas Vérone (3-0) à domicile grâce à un doublé d'Icardi (1e et 49e) et une réalisation de Perisic (49e), l'Inter Milan est revenu à deux points de l'AS Rome au sortir de la 30e journée de Serie A. Dans le même temps, la Lazio Rome a écrasé Benevento (6-2) avec notamment un doublé du meilleur buteur du championnat Ciro Immobile pour rester à un point des Nerazzurri. A noter également le succès de la Fiorentina face à Crotone (2-0) et du Torino à Cagliari (0-4). La Genoa et la Spal (1-1)