Dimanche après-midi, en match décalé de la 38e et dernière journée de Serie A, le Torino est venu s'imposer (1-2) dans l'antre du Genoa, à l'issue d'un match sans enjeu pour ses protagonistes. Les partenaires de l'ancien Monégasque, Marseillais ou Lyonnais Nicolas Nkoulou ont fait la différence grâce à Iago Falqué et (30e) et Daniele Baselli (58e).

Les Liguriens ont eux sauvé l'honneur par l'intermédiaire du vétéran Goran Pandev en fin de partie (80e).