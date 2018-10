Le Torino a difficilement battu Frosinone (3-2), vendredi soir en ouverture de la 8e journée de Serie A. Rincon (20e) et Baselli (46e) ont permis aux Piémontais de faire le break mais Goldaniga et Ciano ont ramené les visiteurs à hauteur. La délivrance est finalement venue de Berenguer (71e) pour le Toro, qui se hisse provisoirement au huitième rang (12 points) et laisse son adversaire à l’avant-dernière place (1 point).