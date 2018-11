Avec une équipe remaniée, à quatre jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, le Napoli s’est imposé devant Empoli (5-1), vendredi soir. Lorenzo Insigne a ouvert le score (9e) avant un triplé de Dries Mertens (38e, 64e et 93e) et un autre but signé Arkadiusz Milik (90e).

David Ospina, Raul Albiol et Marek Hamsik sont restés sur le banc.

Les Partenopei reviennent provisoirement à trois points du leader, la Juventus.