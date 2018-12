L’AS Rome et l’Inter ont partagé les points ce dimanche dans le cadre de la 14e levée de Serie A (2-2). Under (51e) et Kolarov (73e, sur penalty) ont répondu pour les Romains aux buts nerazzurri de Keita (37e) et Icardi (66e). Les Milanais, deuxièmes, s’exposent ainsi à un dépassement des Napolitains, qui affichent un même nombre de points mais un match de moins au compteur. La Louve de son côté se hisse en septième position, à neuf longueurs tout de même du podium.