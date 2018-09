Serie A: La Roma s'offre le derby

Technicien très menacé il y a encore quelques jours, Eusebio Di Francesco peut souffler. Et pour cause, l'entraîneur de l'AS Rome vient de mener ses troupes à une deuxième victoire consécutive ce samedi, en match d'ouverture de la 7e journée de Serie A. Après Frosinone (4-0), les Giallorossi ont profité d'une seconde rencontre de rang à domicile pour faire le plein, et cette fois au détriment du rival historique qu'est la Lazio de Rome (3-1).

Avec Steven Nzonzi titulaire, la Louve a frappé la première (1-0, 45e), par l'intermédiaire d'un Lorenzo Pellegrini entré en remplacement de Javier Pastore, blessé (36e). Ciro Immobile a remis les siens en selle passée l'heure de jeu (1-1, 67e), mais Aleksandro Kolarov a répondu dans la foulée (2-1, 71e). C'est finalement le premier buteur du jour qui signera une passe décisive pour la tête de Facundo Fazio en fin de partie (3-1, 86e), et porter ainsi l'estocade. Et la Roma revient à un point de sa victime du jour au classement, provisoirement accrochée au quatrième rang.