Serie A: La Lazio fait un pas vers la C1

Le malheur des uns... Samedi soir, la défaite de l'Inter Milan contre la Juventus de Turin (2-3) a laissé le champ libre à la Lazio Rome dans la course à la C1. Le club de la capitale ne s'est pas raté dimanche soir en revenant vainqueur de son déplacement sur le terrain du Torino (0-1, 35e j. de Serie A). La troupe de Simone Inzaghi, qui avait vu Luis Alberto rater un penalty en première période (23e), a inscrit l'unique but du match sur corner, en seconde période, grâce à une tête de Sergej Milinkovic-Savic (56e). Au classement, cette victoire permet à la Lazio (4e) de prendre quatre points d'avance sur l'Inter Milan (5e) et de revenir à égalité de l'AS Rome (3e).