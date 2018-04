Serie A: La lanterne rouge s'impose à San Siro ! 

On imagine un Gennaro Gattuso "ravi" ce samedi, à l'issue de l'humiliation vécue par son équipe de l'AC Milan, surprise sur sa pelouse de San Siro par Benevento (0-1).

La lanterne rouge, qui n'avait jusqu'à présent remporté que 4 succès, signe son premier de la saison en déplacement à l'occasion d'une 34e journée de Serie A, dont les autres résultats, attendus dimanche, sont pourtant susceptibles de précipiter la relégation du promu. Pietro Iemmelo inscrit le but de la victoire (29e), sans que les Rossoneri ne reviennent au score malgré l'expulsion pour un coup de coude et un 2e carton jaune de l'ancien Bordelais Cheikh Diabaté, entré en jeu à la place du buteur et qui ne sera resté sur le terrain que 18 minutes.

1 - Cheick Diabate est le 1er joueur de l'histoire de Benevento à se faire expulser après être entré en jeu en Serie A. Oups. pic.twitter.com/655DKtD5F3 — OptaJean (@OptaJean) 21 avril 2018

Au classement, Milan pourrait perdre sa 5e place en cas de victoire de Bergame dimanche sur le Torino (15h). Plus tôt dans l'après-midi, Sassuolo, un autre mal classé, s'était également révolté aux dépens de la Fiorentina (1-0) pour prendre avec un match de plus 9 points d'avance sur la zone rouge.