Serie A: La Juve tranquille, la Roma se relance

Six sur six pour la Juventus, qui a poursuivi son carton plein en Serie A en dominant Bologne (2-0), mercredi soir, en faisant très vite la différence grâce à Paulo Dybala (11e) et Blaise Matuidi (16e), sur un service involontaire de Cristiano Ronaldo.

La Vieille Dame possède toujours trois points sur Naples, qui a corrigé Parme (3-0), avec un but d'Insigne (4e) et un doublé de Milik (47e, 85e).

Plus loin au classement, la Roma, après quatre matches sans victoire, s'est fait du bien aux dépens de Frosinone (4-0), grâce notamment au but superbe de Javier Pastore (28e). Pas de but entre l'Atalanta et le Torino (0-0) ainsi qu'entre Cagliari et la Sampdoria (0-0), tandis que le Genoa a dominé le Chievo (2-0).