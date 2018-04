Serie A: La Juve arrache un improbable succès

La Juventus, menée 2-1 sur le terrain de l'Inter à la 87e minute, s'est imposée 3-2 samedi, pour le compte de la 35e journée de Serie A. La Juve avait ouvert le score par Douglas Costa (13e), et l'Inter s'est vite retrouvé à 10 avec l'expulsion de Vecino au quart d'heure de jeu. Mais les locaux ont renversé la situation par Icardi (52e) puis Andrea Barzagli, auteur d'un but contre son camp (65e). Mais les Turinois ont donc retourné le match à leur tour, avec deux buts de Cuadrado à la 87e et Gonzalo Higuain à la 89e. La Juventus reprend donc quatre points d'avance sur le Napoli, qui se rend dimanche sur le terrain de la Fiorentina.