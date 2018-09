Serie A : Krzysztof Piatek, prince d’Italie et roi en Europe

De retour au premier plan sur la scène européenne, la Serie A a vu bon nombre de stars venir remplir son escarcelle cet été. Javier Pastore, Keita Baldé et Cristiano Ronaldo ont ainsi débarqué en Italie pour y apporter leur expérience et leur sens du but. Au milieu de cette constellation d’étoiles, Krzysztof Piatek est venu, quasiment dans l’indifférence générale, renforcer les rangs du Genoa cet été. Un choix payant, puisqu’il trône actuellement en tête du classement des meilleurs buteurs d’Italie et d’Europe. Retour sur un début de carrière en fanfare.

Piatek, de Cracovie au Genoa



Formé en Pologne au Dziewiątka Dzierżoniów puis au Lechia Dzierżoniów, Krzysztof Piatek rejoint en 2013 le Zagłębie Lubin, club de deuxième division locale. A 18 ans, il débute une carrière prometteuse. Son temps de jeu augmente progressivement et, dès 2015, il remporte le championnat de D2. Entre temps, plusieurs clubs d’Allemagne et d’Italie s’intéressent à lui, comme le révèle FootMercato. Préférant s’aguerrir au pays, il opte pour le choix de la continuité. Pour son retour dans l’élite, le Zagłębie Lubin se classe à la troisième place et s’offre ainsi le droit de disputer la Ligue Europa. Il y fait ses grands débuts avant de rejoindre le KS Cracovia, club plus huppé de la capitale. Piatek y inscrit 11 buts la première saison, avant d’exploser en 2017-2018 avec 21 réalisations toutes compétitions confondues.

Intéressé par ses bonnes performances, le Genoa décide de le recruter cet été contre 4,5 millions d’euros. Un choix de club réfléchi, comme l’a confié son représentant, Szymon Pacanowski, à FootMercato : « Le Genoa est le club parfait pour les joueurs polonais. C’est un club qui offre beaucoup de chances, parce qu’il n’avait pas de buteur et pour eux un joueur comme Piatek pour 4 millions d’euros est un bon deal. C’est un bon club avant de passer à l’étape supérieure. » La formation italienne n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai avec les joueurs polonais. En 2010, le président du club s’était positionné pour recruter, en vain, Robert Lewandowski, qui évoluait alors au Lech Poznan.

Un début de saison de tous les records



Si s’adapter dans un nouveau club, et qui plus est dans un nouveau championnat, demande généralement du temps, Krzysztof Piatek a sauté le pas. Directement dans le grand bain, il n’a pas mis longtemps à briller avec le Genoa. Il a tout simplement marqué à chacune de ses sorties : un quadruplé en 38 minutes pour ses débuts en Coupe d’Italie contre Lecce, des pions face à Empoli, Bologne et la Lazio, et un doublé contre Sassuolo. Résultat des courses, neuf buts en cinq matchs, qui lui permettent à la fois d’être Capocannoniere et meilleur buteur européen. Il devance notamment Lewandowski, Messi et Sarabia, tous trois à huit buts. Et surtout, il affiche un ratio d’un pion toutes les 47 minutes, soit mieux que ses poursuivants au classement, Mbappé (63), Pléa (64) et Thauvin (74).



Pour Krzysztof Piatek, ces débuts tonitruants sont synonymes de records. Il est tout d’abord devenu le premier joueur de Genoa à inscrire quatre buts en un match de Coupe d’Italie. Après avoir marqué au bout de six minutes en Serie A, il a égalé Luis Vinicio comme le buteur étranger le plus rapide en championnat. Une belle performance, pour un record qui datait de 1955 ! L’attaquant de 23 ans a également rejoint Shevchenko en devenant le premier joueur depuis l’Ukrainien, il y a 19 ans, à marquer cinq buts lors de ses quatre premiers matchs en Serie A.

Piatek is the first player since Shevchenko to score 5 goals in his first 4 Serie A appearances 🇵🇱👀



Prodigy. pic.twitter.com/KhxLZDznSG — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) September 23, 2018



Un buteur polyvalent, comparé à Lewandowski



Avec ses neuf buts au compteur, Piatek a déjà fait mieux que les joueurs du Genoa l’année dernière. Toutes compétitions confondues, Gianluca Lapadula était resté bloqué à six unités. Forcément, il n’en fallait pas plus pour que les comparaisons avec Robert Lewandowski fleurissent. « Lewandowski est Lewandowski, j’ai un long chemin à parcourir avant de pouvoir être comparé à lui, chacun est lui-même et a ses propres caractéristiques, a-t-il confié à Sky Sports. Il n'y a pas de comparaison : il joue au Bayern Munich, moi au Genoa. » Polonais comme le buteur du Bayern Munich, Piatek a d’ailleurs goûté aux joies des joutes nationales, lors de la dernière trêve. Il a ainsi pris part à la rencontre de Ligue des Nations contre l’Irlande, sans trouver la faille. Le buteur attendra donc pour sa célébration, les bras croisés (à l'instar de Lewandowski) les doigts mimant des pistolets.

Vidéo : Le but de Piatek face à la Lazio

Polyvalent, physique et technique, Piatek est capable d’évoluer aussi bien en pointe, que sur un côté et en soutien d’un autre attaquant. Au Genoa, Ballardini l’associe avec Medeiros dans son 3-5-2, mais il n’est pas rare de le voir décrocher. Si son idole est Robert Lewandowski, il se compare plus à Harry Kane dans le style de jeu.

Déjà courtisé par le FC Barcelone



Le début de saison en fanfare du Polonais aurait d’ailleurs tapé dans l’œil du FC Barcelone. Selon la presse étrangère, il serait même dans la short-list des Catalans. Un transfert qui ne semble pas encore au goût du jour pour Piatek : « J'ai entendu les rumeurs, mais, pour l'instant, je suis concentré sur le Genoa. Je ne sais pas si elles sont vraies... Aujourd'hui, la seule chose que je souhaite, c'est de m'améliorer chaque jour. »

Buteur à qui tout réussit, Krzysztof Piatek attire la lumière dans l’un des championnats les plus corsés du Vieux Continent. A l’aube d’une carrière prometteuse, il fait rêver les supporteurs rossoblù. Une victoire, qui en attend d’autres sur les terrains.