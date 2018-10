Cristiano Ronaldo a pris l'habitude, ces dernières années, de s'afficher en Une de France Football, le Ballon d'Or à la main. A quelques jours de la clôture des votes pour cette année, l'attaquant portugais a accordé un entretien à l'hebdomadaire, pour l'édition de ce mardi, où il évoque son rapport au prestigieux trophée.

"Je l'ai dit de nombreuses fois, gagner un sixième Ballon d'Or n'est pas une obsession, confie CR7. Et je ne pose pas la question en ces termes-là. Je sais déjà, dans mon for intérieur, que je suis l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Bien sûr que j'ai envie de le gagner, ce sixième Ballon d'Or ! Ce serait un mensonge de vous dire l'inverse. Je bosse pour ça. Comme je bosse pour marquer des buts et gagner des matches sans que cela soit une obsession. Le Ballon d'Or, oui, je pense le mériter."

Ronaldo ne manque pas d'arguments avec, au-delà de ses buts, une nouvelle victoire en Ligue des champions avec le Real Madrid. Et c'est d'ailleurs au lendemain d'une nouvelle conquête européenne qu'il a choisi de quitter la Maison Blanche pour la Juventus. "J'ai accompli beaucoup de bonnes choses à Madrid et passé des moments incroyables, dont je me souviendrai toujours, explique-t-il. Mais je crois qu'après neuf années là-bas, le temps était venu pour moi de changer de club et de bouger."

Pour justifier son départ, Ronaldo n'hésite pas à s'en prendre au président du Real, Florentino Perez. "Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président qu'on ne me considérait plus comme au début", regrette celui qui a inscrit 7 buts en 10 matches avec la Juventus, leader invaincu de la Serie A.



