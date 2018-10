Serie A: Frosinone et Empoli se neutralisent

Frosinone et Empoli n'ont pas réussi à se départager ce dimanche dans un match comptant pour la 9e journée de Serie A (3-3). Un match spectaculaire entre deux équipes qui pointent dans la zone de relégation. Frosinone, qui cherche encore à s'imposer pour la première fois cette saison, a mené deux fois au score suite à un but contre-son-camp de Silvestre (8e) puis après le doublé de Ciofane mais Silvestre a égalisé à 2-2 puis Ucan à inscrit le but du 3-3.

Un résultat nul qui n'arrange évidemment aucune des deux équipes.