Serie A : Allegri jure fidélité à la Juventus

De l'autre côté de la Manche, Antonio Conte a certifié dimanche qu'il ne quittera pas Chelsea une fois la saison terminée. Evidemment, personne ne croit le technicien transalpin, qui a encore une finale de FA Cup à préparer contre Manchester United. Massimiliano Allegri a lui fait de même quelques heures plus tard de l'autre côté des Alpes, et sa sortie médiatique est en revanche prise au sérieux. L'entraîneur de la Juventus a certifié, une fois le septième Scudetto consécutif de son équipe acquis à l'issue d'un match nul (0-0) sur les terres de l'AS Rome, qu'il sera toujours en poste dans le Piémont en 2018-2019.

"S'ils ne me licencient pas, alors que je serai toujours à la Juventus la saison prochaine, a déclaré à la Sky l'ancien coach de l'AC Milan. A 50 ans, l'intéressé vient de s'offrir un quatrième doublé Coupe-championnat de rang, un record en Italie, et a aussi guidé la Vieille Dame vers deux finales de Ligue des champions en 2015 et en 2017. Inévitablement, sa cote a grimpé en flèche ces dernières années, et Allegri est annoncé dans le collimateur de plusieurs clubs anglais qui s'apprêtent à changer de tête (Arsenal, Chelsea), alors que le PSG et le Bayern Munich se sont eux tournés vers Thomas Tuchel et Niko Kovac. Le Turinois ne fera donc pas partie de la valse des techniciens au cours de l'été, alors que Roberto Mancini devrait par ailleurs être intronisé à la tête de la Squadra Azzurra dimanche prochain, un poste où Allegri était également pressenti.

Mieux, ses représentants vont entamer cette semaine des négociations avec les dirigeants de la Vieille Dame afin de prolonger au plus vite un contrat courant jusqu'en juin 2019. Massimiliano Allegri devrait donc être conforté dans ses fonctions, et prendre toujours plus d'importance dans l'histoire de la Juve. Il faudra ensuite se remettre au travail, car des changements notables sont attendus dans l'effectif piémontais au cours des semaines à venir.