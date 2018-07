Ronaldo: "Un pas en avant dans ma carrière"

Ses détracteurs lui reprochent le plus souvent son ego surdimensionné, sa volonté de briller individuellement au détriment du collectif, autant de défauts qui se muent en qualités pour ses partisans. Cristiano Ronaldo est quoi qu'il arrive un joueur incontournable qui marquera à tout jamais l'histoire planétaire du ballon rond. Même loin du prestigieux Real Madrid, où il aura passé neuf saisons couronnées de succès, l'international portugais veut continuer à prouver qu'il peut rester ultra-compétitif. Les années passent ? Et alors ? "Je ne suis pas venu ici en vacances. Je veux triompher avec la Juventus, je suis ici pour laisser une trace dans l'histoire du club et je suis persuadé que tout se passera bien", prévient le principal intéressé. Le décor est planté.

Le compétiteur, qui a déjà laissé son empreinte au sein de formations historiques comme Manchester United et le Real Madrid donc, part à la conquête de la Serie A italienne. "C'est un championnat difficile, très tactique. Ma carrière non plus n'a pas été si facile, et j'aime sortir de ma zone de confort. J'ai confiance en moi, mes coéquipiers et le club, avance-t-il. Mais le Scudetto, qui est déjà propriété de la Vieille Dame depuis 2012, ça ne suffira pas à l'appétit d'ogre du vétéran. Un nouveau succès en Ligue des champions, avec un troisième club différent, fait forcément partie de ses objectifs. "C'est un trophée que tout le monde veut gagner, mais c'est très difficile, reconnaît le champion d'Europe 2016. La Juve est passée près ces dernières années, donc j'espère pouvoir apporter la réussite avec moi. Nous allons batailler pour remporter tous les trophées".

Reprise de l'entraînement le 30 juillet

Si les tifosi n'étaient pas encore conquis, c'est désormais chose faite. Cristiano Ronaldo débarque à la Juventus pour continuer à viser très haut. "C'est un pas en avant dans ma carrière. Ce n'est pas un hasard si cette équipe a remporté les sept derniers championnats, et je me sens honoré que le club ait pensé à moi pour atteindre un niveau encore plus élevé", ajoute-t-il. Habituellement, les joueurs de mon âge partent jouer dans d'autres pays comme la Chine ou le Qatar, avec tout le respect que je leur dois. A ce stade de ma carrière, jouer dans un aussi grand club me rend très heureux, et je remercie la Juve de m'offrir cette belle opportunité".

Avec CR7 aux commandes du secteur offensif, les Bianconeri font attirer encore plus l'attention, et les ambitions devraient aussi aller crescendo. Le nouveau numéro 7 a lui prévenu: il reprendra l'entraînement dès le 30 juillet afin d'être prêt pour la première journée de Serie A le week-end du 19 et 19 août.