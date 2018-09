Cristiano Ronaldo ne s'était pas rendu à Londres lors de la soirée pour l'attribution du Trophée The Best décerné à Luka Modric. Une absence et beaucoup de critiques. Il a répondu sur Instagram: "Félicitations à Modric pour sa victoire". Au-delà de ses rapports avec son ancien coéquipier, qui avait déjà affirmé que le Portugais l'avait appelé, il a ajouté: "Les prix (individuels), j'en ai plusieurs. Je joue pour gagner, pas pour gagner des prix".