Naples-Ancelotti: "Le défaut de Cristiano, c’est d’être allé à la Juve"

Naples joue les premiers rôles en Serie A et espère bien être le poil à gratter du groupe C de la Ligue des champions face au PSG et Liverpool. Carlo Ancelotti se réjouit notamment de l’intérêt porté au championnat italien depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. A un détail près…

Le sourire aux lèvres, Carlo Ancelotti a transposé ses principes de jeu et de vie à Naples. Et ça fonctionne. Sous sa houlette, le club napolitain pointe à la deuxième place derrière l’inévitable Juventus Turin. La Vieille Dame focalisait déjà l’attention, elle a fait encore mieux en réussissant à enrôler Cristiano Ronaldo. Un transfert qui fait le bonheur de toute la Serie A qui retrouve de son lustre passé.

"La venue de Cristiano est un excellent signal pour l'image de la Serie A. Longtemps, ç'a été le Championnat des stars, Maradona, Platini, Zico, Zidane, Ronaldo, Chevtchenko, Kaka, Ibra... C'était moins le cas depuis dix ans. L'arrivée de Cristiano va redorer son blason. C'est un immense professionnel. Son seul défaut, c'est d'être allé à la Juve !", a-t-il plaidé pour France Football.