Star de la Juve la saison dernière avec qui il venait de signer sa meilleure saison (26 buts et 7 passes décisives en 51 matches), Paulo Dybala a vu débarquer cet été un monstre sacré en la personne de Cristiano Ronaldo. Si l'Argentin a salué comme il se doit l'arrivée d'un tel illustre coéquipier, indiquant qu'il ne pourrait que progresser à ses côtés, le joueur de 24 ans doit désormais faire avec un partenaire d'attaque encore plus imposant que Gonzalo Higuain.

Certes, avec le poids des ans, CR7 touche moins de ballons, se focalisant sur le but et laissant la construction du jeu à "La Joya" (le Bijou). Mais le gaucher a aussi besoin de marquer s'il veut un jour prétendre être le meilleur joueur de la planète. Coïncidence ou pas, l'ancien de Palerme a profité de l'absence du Portugais, suspendu mardi soir face aux Young Boys Berne, pour inscrire un triplé en Ligue des champions (3-0). Jusqu'à présent, le natif de Laguna Larga n'avait marqué qu'un but avec les Bianconeri, face à Bologne (2-0), et était resté sur le banc à Valence (victoire 0-2) pour l'entrée en lice de la Vieille Dame en Coupe d'Europe.

Allegri : "Ronaldo et Dybala sont des joueurs clés dans l'effectif"

A l'image d'un Neymar, qui avait quitté le Barça pour le PSG pour sortir de l'ombre de Messi, Dybala va-t-il quitter la Juve dans un avenir proche pour voler de ses propres ailes ? Ronaldo a beau avoir 33 ans, il a signé jusqu'en 2022 avec les Bianconeri et n'est pas vraiment du genre à partager le haut de l'affiche. Dybala va-t-il réussir à mettre son ego de côté pour progresser au mieux à côté du quintuple Ballon d'Or ? A leur entraîneur, Massimiliano Allegri, de trouver la bonne formule pour permettre aux deux stars de s'épanouir côte à côte sans cultiver de rancœurs. Avec un duo Dybala-Ronaldo au top, les tifosi peuvent clairement rêver d'une troisième victoire en Ligue des champions après cinq finales perdues consécutivement au cours des vingt dernières années.