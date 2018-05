Les adieux émouvants de Buffon

La Juventus, qui a remporté une semaine auparavant son septième titre consécutif de champion d’Italie, recevait samedi après-midi l’Hellas Vérone, déjà relégué, à l’occasion de la 38e et dernière journée de Serie A.

Un match sans réel enjeu remporté (2-1) par la Vieille Dame, sur des réalisations de Daniele Rugani (49e) et Miralem Pjanic (52e), avec une réduction de l’écart signée Alessio Cerci pour les visiteurs (76e) ; une rencontre qui était surtout la dernière de Gianluigi Buffon. Après avoir annoncé son départ jeudi, mais pas sa retraite, l’illustre portier italien a eu droit à d’émouvants adieux à l’Allianz Stadium.

Le ciel de Turin pleure aussi

Les supporters turinois ont ainsi réservé un superbe accueil au gardien de 40 ans, qui vient de boucler sa 17e et dernière saison sous le maillot bianconero, avec un magnifique tifo et des banderoles en pagaille pour rendre un dernier hommage à l’éternel «Gigi». Des tifosi qu’il a d’abord salués et embrassés, avant le coup d’envoi, puis de s’offrir un long tour d’honneur après sa sortie à la 63e minute de jeu.

Un remplacement, par Carlo Pinsoglio, suivi d’une standing ovation et d’une haie d’honneur de la part des coéquipiers de l’ancien Parmesan, également salué par ses adversaires. Et comme la plupart de ses partenaires, mais aussi le ciel de Turin, Buffon n’a pu retenir ses larmes. Il va maintenant pouvoir se pencher sur son avenir, et devrait se décider avant la fin de la semaine prochaine.