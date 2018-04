Le Napoli est encore dans le coup !

Grazie, calcio ! Alors que la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga et bientôt la Liga ont déjà donné leur verdict, la course au titre en Serie A se poursuit. La rencontre entre la Juventus et le Napoli, dimanche soir à Turin, sera bien une petite "finale", puisque les Bianconeri, qui ont buté sur Crotone (1-1) ce mercredi soir, dans le cadre de la 33e journée, n’ont plus que 4 points d’avance sur les Partenopei, vainqueurs de l’Udinese (4-2).

La soirée fut folle en rebondissements sur les 8 matches au programme, mais on a surtout cru que le club de Naples était en train de lâcher prise. Les hommes de Maurizio Sarri ont en effet été menés à deux reprises par les Zebrette, mais la situation a basculé en seconde période. Raul Albiol, fautif sur l'ouverture du score adverse, signée Jakub Jankto (41e), a relancé son équipe à l'heure de jeu d'une reprise de la tête (64e). Arkadiusz Milik (70e) et Lorenzo Tonelli (75e) ont donné les trois points aux pensionnaires du San Paolo.

[ RESUME VIDEO] #SerieA

Le Napoli renverse Udinese 4-2 !

☄ Insigne, Milik, Albiol et Tonelli buteurs !

Un scenario rocambolesque https://t.co/Y1fLQW3AUp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 avril 2018

En Calabre, ce fut le scénario inverse pour la Juventus. Alex Sandro a débloqué la situation assez rapidement (17e), mais un retourné étonnant de Simy (65e) a remis les compteurs à zéro. Privés de leurs créateurs Miralem Pjanic (blessé) et Sami Khedira (laissé sur le banc), les Turinois de Blaise Matuidi ont exercé une domination stérile (75% de possession de balle, mais seulement 4 tirs cadrés). Avec quatre points d'avance sur leurs rivaux, ils ont leur destin entre leurs mains, mais rien ne dit que ce scudetto 2018 sera facile à empocher.