Le coup de gueule de Totti contre la VAR

C’est peu dire que Francesco Totti n’a pas apprécié le scénario du choc de la 14e levée de Serie A entre la Roma et l’Inter, dimanche soir (2-2). Selon le légendaire capitaine des Giallorossi, la Louve aurait dû bénéficier d’un penalty, flagrant à ses yeux, et ce alors que la VAR est restée sans réaction.

"On se demande tous comment la VAR a fait pour ne pas voir cette faute, tempête Totti en référence à l’accrochage entre le Romain Zaniolo et le Milanais Skriniar. C'est une honte ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? La VAR est justement là pour ça. On fait des réunions à Coverciano (centre névralgique de la sensibilisation à la VAR) et à Milan (au siège la Ligue de football italienne) et voilà ce qui se passe !"

Et le néo-dirigeant de poursuivre: "La question que je me pose, c'est que faisaient ceux qui s'occupaient du VAR ? Comment font-ils pour ne pas voir cette faute ? Peut-être qu'ils regardaient un autre match. On ne cherche pas d'excuses, mais s'ils nous donnent le penalty, c'est un autre match…"