Lazio: Immobile et Milinkovic-Savic prolongés

La Lazio de Rome, créditée d'un début de saison assez mitigé avec quatre victoires et trois revers en championnat, offre ce lundi deux excellentes nouvelles à ses tifosi, au sortir d'une défaite toujours difficile à encaisser, sur la pelouse de l'AS Rome (3-1, 7e journée de Serie A).

En effet, Ciro Immobile et Sergej Milinkovic-Savic ont officiellement prolongé leur contrat avec les Biancocelesti jusqu'au 30 juin 2023. L'attaquant italien et le milieu de terrain serbe pourraient donc s'inscrire durablement dans la cité de Romulus et Remus, où partir l'été prochain pour des indemnités de transfert plus conséquentes.