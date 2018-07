L'AC Milan dévoile son maillot domicile

Après l’Olympique de Marseille, c’est au tour de l’AC Milan de dévoiler sa nouvelle tunique pour la saison prochaine.

Comme l’OM, les Rossoneri sont également passés d’Adidas à Puma lors de cette intersaison, mais le parallèle entre les deux clubs s’arrête là. Pas de grands changements pour le nouveau maillot du club lombard. Puma est resté fidèle aux rayures noires et rouges verticales "dans une réalisation à la fois classique et épurée", comme le précise l’équipementier allemand.

Seule spécificité sur le nouveau maillot milanais, la présence d’un col à boutons vintage ainsi que la mention "Il Diavolo Rossonero", littéralement "le diable rouge".

We are The New Milan ⚫️

Excited to introduce our new 2018/19 @PUMAFootball Home Kit #NewLevels #weareacmilan pic.twitter.com/M5qlEDf0Sj