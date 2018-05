La Vieille Dame reprend une coupe

Au coup d’envoi, l’AC Milan, qui n’a plus battu la Vieille Dame turinoise en Coupe d’Italie depuis 1985 (en quart de finale), sait que c’est face à une montagne qu’il va se retrouver. Et les premières minutes mettent aussitôt ce fait en évidence. Les Bianconeri ont le ballon, mais à l’approche de la surface milanaise, ils perdent soudain leur inspiration. Tout le contraire des hommes de Gennaro Gattuso !

Car les Milanais, bien que rarement visibles aux avant-postes, se montrent extrêmement dangereux sur leurs (très) rares occasions, comme l’illustrent le tir de Cutrone, stoppé par Buffon (8e), celui de Suso, à nouveau boxé en corner par le portier turinois (30e), ou encore les deux frappes de Bonaventura (30e et 38e). Côté bianconero, Dybala ne cadre qu’à une reprise (33e), et Mandzukic voit sa tête, trop tendre, être stoppée par Donnarumma (36e). Un bien maigre bilan qui renvoie logiquement les deux formations aux vestiaires sur le score nul et vierge de 0-0.

90' - NIENTE RECUPERO.

SIGNORI... ABBIAMO VINTOOOOOO!

LA TREDICESIMA, LA QUARTA CONSECUTIVA!

LA JUVE VINCE LA #TIMCUP!



IMMENSI RAGAZZIIIIII!!

❤️❤️ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚪️⚫️ pic.twitter.com/hHPw9Gj0xx — JuventusFC (@juventusfc) 9 mai 2018

Sevrés de buts lors du premier acte, les hommes d’Allegri vont être récompensés de leur attente en seconde période. C’est d’abord Benatia qui ouvre la marque de la tête (1-0, 56e), avant que Douglas Costa ne l’imite, aidé par la faute de main de Donnarumma (2-0, 61e). Le jeune portier milanais qui enchaîne avec une deuxième boulette consécutive, elle aussi synonyme de but pour la Juve et pour Benatia, qui s’offre un doublé (3-0, 64e).

Les Rossoneri ont un pied et demi dans le vide, et plongent définitivement lorsque Kalinic place une tête parfaite… dans ses propres filets (4-0, 76e). Le calice est bu jusqu’à la lie pour le Milan qui n’avait plus connu pareil défaite face à son adversaire depuis le 25 février 2001 ! De leur côté, les Bianconeri savourent une quatrième coupe d’Italie consécutive (la treizième de leur histoire), et devrait bientôt fêter avec Gigi Buffon, son quarantenaire de gardien, un doublé coupe-championnat qui leur tend plus que jamais les bras.