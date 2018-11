La sale soirée d'Higuain

Un véritable cauchemar. C'est un Gonzalo Higuain fou de rage qui a quitté prématurément la pelouse de San Siro, dimanche soir lors de la défaite de l'AC Milan devant la Juventus Turin (0-2) pour la 12e journée de Serie A. Ni ses partenaires actuels, ni ses anciens ne sont parvenus à calmer sa colère. L'Argentin a été expulsé à la 83e minute pour s'en être pris à l'arbitre qui venait de lui adresser un carton jaune assez logique.

Sa rage était certainement plus profonde que ça, consécutive à une partie frustrante dans un match forcément particulier pour lui. Gonzalo Higuain retrouvait la Juve, club où il a passé deux saisons et auquel il appartient toujours. L'attaquant de 30 ans a d'abord vu Mario Mandzukic ouvrir la marque de la tête (0-1, 8e). S'il a obtenu un penalty pour égaliser, l'Argentin a trouvé le poteau au moment de transformer (41e)... Et lorsque Cristiano Ronaldo a doublé la mise, opportuniste suite à une frappe de Cancelo (0-2, 81e), le dernier espoir d'un résultat positif s'est envolé. Deux minutes plus tard, le carton rouge sortait de la poche de M. Mazzoleni.

La Vieille Dame réagit après son revers à domicile contre Manchester United en Ligue des champions (1-2). Cette Juventus, invaincue en championnat, reste intraitable en alignant un 11e succès en 12 matches du Calcio. Elle garde six points d'avance sur son dauphin, Naples. L'AC Milan n'est que cinquième et vient de perdre son buteur pour quelques matches. La petite tape amicale de Blaise Matuidi ne le consolera pas.