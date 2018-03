La Lazio détroussée de 2M€ par des hackers

L’affaire révélée ce mercredi par la presse italienne remonte à l’été 2014 et à l’arrivée à Rome de Stefan De Vrij en provenance du Feyenoord Rotterdam.

Un transfert évalué à l’époque à 9 millions d’euros et dont le dernier versement, de l’ordre de 2 millions d’euros, n’est jamais parvenu au club néerlandais. Et pour cause !

Selon l’enquête en cours en Italie, cette ultime traite aurait été détournée par des hackers via un mail frauduleux envoyé aux dirigeants de la Lazio et un numéro de compte de dépôt cracké. Vaste entourloupe !