La Juventus a frôlé le drame !

Tout était sur le point de basculer. Pour prendre une tournure volcanique, la folie napolitaine de la semaine dernière devait être contagieuse, après le succès du Napoli à Turin (0-1) qui ramenait l'ancien club de Diego Maradona à un point des Bianconeri. L'Inter, à 10 contre 11 pendant presque tout le match, menait bien 2-1 face à la Juventus à la 87e minute. Et même à 2-2, la donne ne changeait pas pour Naples (en déplacement dimanche à Florence), qui gardait son destin en main en vue d’un éventuel titre de champion. Mais Gonzalo Higuain, invisible le reste du temps, est sorti de sa boîte pour inscrire le but du 3-2 à une minute de la fin du temps réglementaire. Un scénario de dingue.

Quand Douglas Costa ouvre la marque dès la 13e minute, tout s’écroule pour l’Inter avec un carton rouge dans la foulée pour Matias Vecino, auteur d’une très vilaine semelle sur Mandzukic (passée logiquement du jaune au rouge, après vidéo). Mais le début de seconde période sera fou, avec d’abord l’égalisation d’Icardi à la 52e (1-1). Puis ce déboulé d’Ivan Perisic côté gauche, qui contraint Andrea Barzagli à marquer contre son camp (2-1, 65e). Douglas Costa (70e) puis Paulo Dybala (75e) sollicitent Handanovic, qui croit préserver l’exploit.

Mais l’Inter, sauvé du deuxième but en fin de première période sur un hors-jeu (tout à fait justifié) de Matuidi, n’évite pas l’égalisation à trois minutes du terme. Le Colombien, sur un déboulé côté droit, contraint Milan Skriniar au but contre son camp, lui aussi (2-2, 87e). Et Gonzalo Higuain, de la tête sur un coup franc, vient donc offrir ce qui sera peut-être le but du titre (qui sait ?) à la 89e minute. Il fait littéralement pleurer Mauro Icardi au coup de siffle final. Il plonge aussi son ancien club de cœur du Napoli dans le désarroi, après avoir goûté à un début d’extase… La Juve n’a plus qu’un gros test à passer, dans deux semaines sur la pelouse de la Roma.