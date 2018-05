La Juve ne se laisse pas surprendre

Les Bolonais n’en avaient pas grand-chose à faire, mais ils ont redonné espoir aux Napolitains durant quelques minutes. De la 30e à la 52e, Bologne a mené 1-0 sur le terrain de la Juventus. Le 1-1 n’a tenu que 12 minutes de plus, et la Vieille dame a donc réparé le début d’accident industriel aux alentours de l’heure de jeu, s’imposant finalement 3-1. Tout autre résultat qu’une victoire aurait donc regonflé à bloc le Napoli, à nouveau relégué à quatre points depuis la semaine dernière (après avoir recollé à une unité il y a deux semaines, en s’imposant à Turin).

Après deux occasions pour Gonzalo Higuain (7e) et Alex Sandro (19e), un penalty fort litigieux a été accordé contre la Juve. Le recours à l’arbitrage vidéo a duré trois minutes… pour rien, puisque l’arbitre a finalement maintenu sa décision dans le chaos, alors que tout portait à croire qu’il allait se déjuger (0-1, 30e). La pression s’est logiquement accentuée au retour des vestiaires, et Sebastian De Maio a égalisé contre son camp (1-1, 52e). Preuve du stress régnant sur les Bianconeri, le défenseur visiteur Emil Krafth a ensuite trouvé le poteau (59e).

Sami Khedira a délivré tout un peuple cinq minutes plus tard (2-1), commettant une faute flagrante au second poteau au moment de reprendre. Avec le penalty de la demi-heure pour Bologne, on va admettre que ça s’annule… Paulo Dybala a enfoncé le clou quelques minutes plus tard (3-1, 69e), cette fois au terme d’une magnifique action collective. Quant à Blaise Matuidi, s’il n’a toujours pas ménagé ses efforts en première période, il a été sacrifié par Massimiliano Allegri à la mi-temps, remplacé par Douglas Costa qui a beaucoup apporté. Au vu du scénario de la soirée, le Français n’aura pas grand-chose à redire à son patron.