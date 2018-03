La Juve fait encore un pas vers le titre

Quand la Juve est lancée de la sorte, généralement nul ne peut la stopper. En tout cas pas ces dernières années. Depuis 2012, le club phare de Turin a pris le pouvoir en Italie, sans partage, et il n’y a guère que le Napoli pour tenter de préserver le suspense autant que faire se peut. Longtemps cette saison, les Napolitains ont tenu la dragée haute à leurs homologues bianconeri, avant de flancher ces dernières semaines. Ce samedi encore à Sassuolo pour le compte de la 30e levée de Serie A (1-1).

La Juventus, elle, n’a pas craqué malgré un AC Milan joueur et invaincu jusqu’alors en 2018 pour adversaire. Dybala a eu beau frapper tôt dans ce match, d’un tir mal lu par Donnarumma (1-0, 8e), Bonucci, l’ancien de la maison blanche et noire, a remis les pendules à l’heure d’une tête rageuse (1-1, 28e), contraignant ainsi longtemps les hommes d’Allegri à faire profil bas sur le terrain. Non sans une énorme frayeur en prime quand Calhanoglu a sonné la barre transversale à l’approche de l’heure de jeu.

Finalement, comme souvent, le réalisme piémontais a fait la différence. Après un duel loupé par Higuain devant Donnarumma, Cuadrado, lui, a trouvé la faille d’une tête ajustée dans la surface sur un centre de Khedira (2-1, 79e). Puis ce dernier a corsé l’addition dans les derniers instants de la partie en concluant un joli mouvement collectif (3-1, 87e). A huit journées de la fin du championnat, voilà la Juve créditée de quatre longueurs d’avance sur le Napoli. Plus que jamais lancée vers un septième Scudetto de rang.