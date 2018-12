Juventus: Une absence "longue durée" pour Barzagli

Vendredi soir, en ouverture de la 15e journée de Serie A, la Juventus Turin sera opposée à l'Inter Milan pour le choc du week-end de l'autre côté des Alpes. Et pour cette rencontre, Massimiliano Allegri sait d'ores et déjà qu'il devra se passer des services d'Andrea Barzagli. Le vétéran de 37 ans, plus incontournable sur le pré, s'est blessé au cours d'une séance d'entraînement et est touché au biceps fémoral de la cuisse droite.

Le communiqué de la Vieille Dame évoque une "absence longue durée" sans en préciser davantage. Le défenseur central passera rapidement des examens médicaux qui permettront d'en savoir plus sur la durée de son indisponibilité.