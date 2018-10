Juventus: Ronaldo ''va très bien'', précise Allegri

Dans la tourmente ces derniers jours en raison d'une accusation de viol, Cristiano Ronaldo "va très bien" et "est prêt à jouer" samedi avec la Juventus, contre l’Udinese, comme l’a lancé Massimiliano Allegri.

"Je connais Cristiano depuis trois mois maintenant et à travers ses 15 ans de carrière, il a montré son grand professionnalisme sur le terrain comme en dehors", a lancé le coach des Bianconeri, vendredi en conférence de presse.

"CR7" reste sur une belle performance (deux passes décisives) contre le Napoli (3-1) puis a manqué la venue des Young Boys de Berne (3-0) en raison d'une suspension.

@OfficialAllegri: "I've known @Cristiano for three months now and for over 15 years of his career he has shown to be a great professional both on and off the pitch. He is ready to return to action tomorrow."#UdineseJuve pic.twitter.com/tOJt6Lq7g6