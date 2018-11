Juventus-Ronaldo: "J'ai dit à Higuain de ne pas exagérer"

La Juventus s'est imposée à San Siro face à l'AC Milan, dimanche, grâce à deux buts de Mandzukic et Cristiano Ronaldo (0-2). Une rencontre notamment marquée par le penalty manqué par un Gonzalo Higuain expulsé plus tard dans le match. "Je lui ai dit de ne pas exagérer avec ses protestations parce qu'il peut avoir des sanctions plus lourdes. Il était très nerveux, même si c'est compréhensible", a déclaré CR7 à l'issue de la rencontre, rapporte Marca.

Le buteur portugais était par ailleurs très heureux de la victoire et de son but. "C'est d'autant plus important que Naples a aussi gagné. On conserve donc 6 points d'avance sur le second", a plaidé Ronaldo.