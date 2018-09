Juventus: Ronaldo, Dybala et Matuidi d'entrée contre Naples

Au sortir d'un derby romain attendu et remporté par la Louve (3-1), le match décalé de la 7e journée de Serie A propose ce samedi après-midi (18 heures) un choc entre la Juventus Turin et le SSC Naples sur la pelouse de l'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri a dévoilé son onze de départ dans lequel Paulo Dybala se réinstalle un peu plus, aux côtés de Mario Mandzukic et Cristiano Ronaldo.

Blaise Matuidi renforce également l'entrejeu. Le onze de départ: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Can, Pjanic, Matuidi - Dybala, Mandzukic, Ronaldo.