Juventus: Ronaldo d'attaque, Matuidi titulaire au milieu

Leader incontesté de Serie A avec ses huit victoires en autant de rencontres, la Juventus accueille ce samedi au Juventus Stadium le Genoa, 12e au classement.

A trois jours de son rendez-vous à Old Trafford en Ligue des champions contre Manchester United, Max Allegri a concocté une équipe mixte. Cristiano Ronaldo est bien présent en attaque avec Mandzukic et Cuadrado. En revanche, Dybala et Douglas Costa figurent sur le banc.

Au sein du milieu à trois, on retrouve Pjanic et Matuidi autour de Betancur. Enfin, devant le gardien de but Szczesny, Benatia est titulaire en défense centrale au détriment de Chiellini ou Barzagli.

Le onze turinois: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo