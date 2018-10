Juventus: Ronaldo bien titulaire à Udine

Pas certain d'être titulaire, la faute aux accusations de viol dont il fait à nouveau l'objet depuis lundi, Cristiano Ronaldo est titulaire samedi lors d'Udinese-Juventus Turin en Serie A (18 heures, 8e j.). La vedette portugaise démarre au sein d'un 4-3-3 piémontais, avec Mario Mandzukic et Paulo Dybala sur le front offensif. Miralem Pjanic et Blaise Matuidi sont eux présents dans l'entrejeu.