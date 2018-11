Juventus : La stat ahurissante de Ronaldo

Peu en réussite lors de ses premières sorties sous ses nouvelles couleurs, Cristiano Ronaldo a depuis redressé la barre. Auteur de cinq buts lors de ses cinq derniers matches de Serie A, CR7 en est ainsi à huit buts après 12 journées. Soit un but tous les 11 tirs.

L’attaquant de la Juventus a en effet tenté pas moins de 88 tirs en championnat depuis le début de saison. C’est plus que n’importe quel autre joueur. Et pas qu’un peu puisque Nicolas Pépé suit avec seulement 55 tirs, devant Sergio Aguëro, 54 tirs. Lorenzo Insigne et Edin Dzeko complètent le Top 5 avec 51 tirs chacun.