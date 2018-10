Juventus: Emre Can absent un mois ? 

Absent depuis trois semaines avec la Juventus de Turin (il avait aussi joué 50 minutes avec l'Allemagne il y a deux semaines), Emre Can a été opéré ce lundi d'un nodule thyroïdien, a annoncé le club italien. L'opération s'est déroulée à Francfort, ville natale du joueur de 24 ans, et elle a été "parfaitement réussie" selon le club piémontais. Si la Vieille Dame a estimé avoir besoin de quelques jours pour estimer la durée de son indisponibilité, Emre Can pourrait devoir attendre un mois avant de retrouver la compétition selon la presse italienne.

