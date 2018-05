Juventus: Buffon livre le nom de ses 3 plus grands rivaux

Gianluigi Buffon a réalisé une carrière phénoménale qui va bientôt prendre fin. Le portier de la Juventus Turin et de l'Italie a livré le nom des trois adversaires les plus redoutables qu'il ait eu à affronter sur un terrain. "J'ai affronté de grands footballeurs, je ne peux pas me souvenir de tous mais Messi, Cristiano et Ronaldo sont probablement les trois meilleurs que j'ai eu à défier dans ma carrière", a-t-il expliqué en conférence de presse avant la finale de la Coupe d'Italie qui va opposer la Vieille Dame à l'AC Milan.