Juventus: Avec Ronaldo, sans Dybala face à Spal

A l'occasion de la 13e journée de Serie A, la Juventus Turin accueille Spal (18h). Leader invaincu de son championnat, les Turinois peuvent, en cas de succès, prendre neuf points d'avance sur leur dauphin, Naples qui accueille le Chievo Vérone, dimanche.

Pour cette rencontre, Massimiliano Allegri change totalement sa charnière centrale par rapport à celle victorieuse de l'AC Milan avant la trêve internationale. Chiellini et Benatia cèdent leur place et sont remplacés par Rugani et Bonucci. A noter également les absences de Matuidi et Dybala dans le onze de départ des Bianconeri pour ce match face au 15eme du championnat italien.