Massimiliano Allegri a été annoncé dans le viseur de Chelsea et plus récemment d'Arsenal mais l'entraîneur de la Juventus Turin n'a pas l'intention de répondre favorablement. "Si on ne me vire pas, je serai toujours là la saison prochaine", a-t-il déclaré, pour Sky Sports, en marge des célébrations pour le 7e titre consécutif de champion d'Italie. Allegri, en fin de contrat en 2019, devrait rapidement recevoir une proposition de prolongation.