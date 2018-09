Juventus: Allegri explique pourquoi il n'a pas sorti Ronaldo

"C'est plus difficile en Italie mais je suis satisfait de ce qu'il produit"

La Juventus Turin a pris le meilleur sur Bologne, mercredi en Serie A (2-0). Un succès acquis grâce à deux buts signés Dybala et Matuidi. Et Massimiliano Allegri a reconnu qu'il avait eu dans l'idée de faire souffler Cristiano Ronaldo mais qu'il avait changé d'avis au cours du match. Il faut dire que le Portugais n'aime guère céder sa place... "J’aurais dû le remplacer mais il était décidé à marquer et il jouait bien. C'est plus difficile en Italie mais je suis satisfait de ce qu'il produit", a-t-il expliqué pour la presse italienne.