Juventus-Allegri: ''Buffon ? Je défie quiconque de réagir différemment''

Après une cruelle élimination dans les ultimes secondes de son quart-de-finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, retour au championnat pour la Juventus qui affronte ce dimanche la Sampdoria (32e journée). A cette occasion, l’entraîneur Massimiliano Allegri en a profité pour revenir sur l’expulsion de Gigi Buffon face aux Madrilènes, demandant un peu de clémence vis-à-vis de son joueur : ''Depuis 20 ans, Buffon est un modèle, à la fois sur, et en dehors du terrain. Si cette fois, il a dit les choses qu’il a dites, dans une situation aussi tendue que celle du match de mercredi soir, c’est compréhensible et je défie quiconque de réagir différemment dans un tel moment.''

@OfficialAllegri: "For 20 years, @gianluigibuffon has been a role model both on and off the pitch. If on one occasion he said the things he did, in a situation as tough as Wednesday night's, that is understandable and I challenge anyone to have reacted differently."#JuveSamp