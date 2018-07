Italie-Mancini: "Notre élimination n'est pas une mauvaise chose"

Alors que la fin de la Coupe du monde se rapproche avec les quarts de finale qui débuteront vendredi, Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, s’est dit plutôt satisfait de ne pas s’être qualifié pour la compétition.

Dans une interview à MediaSet, il a déclaré: "Je ne pense pas que notre non qualification soit une mauvaise chose, contrairement à beaucoup de gens ici pour qui cela a été une catastrophe".

L’ancien entraîneur de l’Inter Milan a ensuite précisé son propos: "Nos joueurs sont jeunes, ils doivent encore progresser et ils ont plus de temps grâce à cette non qualification. Nous essaierons de faire de notre mieux et de nous qualifier pour le prochain Euro".